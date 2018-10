Konkurrensen hårdnar för svenska körer

Imorgon, fredag den 26 oktober är det exakt 100 år sedan som Eric Ericson föddes, och med anledning av det har kulturredaktionens Berit Nygren undersökt hur svenska körer står sig i dagens internationella ljus.

Vi träffar den amerikanske musikforskaren och dirigenten Richard Sparks, till vardags professor i dirigering vid University of Northern Texas, USA, som förevigade begreppet "det svenska körundret". Sparks berättar om hur han drabbades av en idag historisk inspelning från 70-talet med Radiokören under Ericsons ledning.

Sedan möter vi en av Sveriges mest erfarna kördirigenter, Helene Stureborg som har tävlat ett 20-tal gånger och tagit hem flera segrar med Stockholms musikgymnasiums kammarkör och sin egen kammarkör. Senast segrade hon med sin kammarkör på en internationell körfestival i Bergen, Norge. Idag är tävlandet nästan avgörande för att få folk att sjunga i kör, säger Stureborg.

- Det går nästan inte att ha en kör och säga att "ok här har vi bara konserter. Resa får du göra med någon annan grupp". Det tror jag knappt existerar, säger hon.

Vad är det som är så intressant med att tävla?

- Det förstår jag verkligen. Det är superbra för att få ett fokus i kören. Du kan aldrig få samma fokus och samma målmedvetenhet i instuderingen som när du vet att du ska tävla någonstans. Det är helt magiskt, säger Stureborg.

Det lyser om en av hennes elever på Stockholms musikgymnasium, alten Shirin Advani, när hon berättar vad det betyder för henne att tävla:

- Alltså det är en sådan kick när man går ut och känner "jamen nu har man gjort något bra".

Det här är ett fokus som svensk körsång behöver om den ska hålla hög klass internationellt, för även om svenska körer har vissa språkliga fördelar och den svenska körklangen står sig sig som något slags ideal börjar det komma riktigt bra körer inte minst från Sydostasien, säger Helene Stureborg:

- Asien är ju ett område som under de senaste 10-15 åren ha kommit vansinnigt starkt, och de har ju helt och hållet gått på vårt västerländska klangideal. De sjunger på det sätt som vi gör.

Richard Sparks delar Stureborgs uppfattning.

Musiken i inslaget är "Deutsche Motette" av Richard Strauss, musik, med Radiokören under Eric Ericsons ledning från 1971, "Laudi" av Ingvar Lidholm med Eric Ericsons Kammarkör under Eric Ericsons ledning, "Kung Liljekonvalje" med text av Gustaf Fröding och musik av David Wikander med Sofia Vokalensemble under Bengt Olléns ledning samt "Drei geistliche Gesänge" av Joseph Gabriel Rheinberger med Stockholms musikgymnasiums kammarkör under Helene Stureborgs ledning.