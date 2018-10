Titel: "Honey"

Artist: Robyn

Betyg: 4

Robyns första släpp som soloartist, efter en åtta år lång paus och tusen gånger fler fan-böner, var singeln "Missing u" – en klassisk Robyn-låt, tung av hemtama ekon från tiden då "Body talk"-albumens många hits fick halva världen att gråtdansa i strobe lights.

Men "Missing u" är inte låten som bäst representerar "Honey". Och tur är kanske det. Inte för att det inte är en hit i förväntad världsklass, inte för att det finns ett egenvärde i förnyelse, utan för att Robyns arv redan förnyats – och tjänat på det. Det går nog inte att överskatta vilken betydelse hon haft för 10-talets popgeneration, för artister som inspirerats och adderat.

På "Body talk" lekte Robyn med en slags cyborg-estetik, med bilden av en fembot som trånade efter närhet och dansade vilt mitt i sorgen, vilket också speglades i musiken: elektronisk pop med hjärtskärande, tunnhudade texter men tydliga kanter och mallar.

På "Honey" konstaterar Robyn istället att "I'm a human being" och låter kanterna förvandlas från fasta till flytande. Flera av låtarna utmanar pophitmallens början-mitt-slut, för att istället blicka mot den elektroniska musikens andra vrår och traditioner, mot discokulor, Ibiza och varma nätter.

Resultatet är ett album som varken är lika banbrytande eller lika hitspäckat som tidigare album. Det är spretigt men mångbottnat, och bärs av att låtarna trots allt bildar en helhet, en slags kronologi som är lätt att dras in i, från den nästan desperata saknaden efter en närstående på inledande "Missing u", till avslutande "Ever again" och dess tröstande framtidstro.

Samtidigt ligger vemodet som alltid inbäddat i beatsen, och gråtdansens tid är knappast förbi.

