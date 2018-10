Fler HBTQ-karaktärer på tv

Det är organisationen Glaad som släpper sin årliga rapport och konstaterar att andelen aldrig har varit så hög i serier på de stora tv-nätverken, 8,8 procent.

Även på kabel-tv och strömningstjänsterna är utvecklingen densamma. Som drivande i den här utvecklingen räknas bland annat serier som serien Orange is the new black på Netflix och Pose på HBO, med flera karaktärer som är transpersoner.