En passion - Bergman undersöker hur vi ska vara mot varandra

Titel: En passion

Regissör: Ingmar Bergman

Manus: Ingmar Bergman

Foto: Sven Nykvist

Skådespelare: Max von Sydow, Liv Ullmann, Bibi Andersson, Erland Josephsson mfl.

Genre: Drama

Svensk premiär: 10 november 1969

Bergmanpoddens betyg: 4

I En passion möter vi en grupp vänner som lever, umgås och grälar på en ö där en okänd våldsverkare härjar. Enligt Ingmar Bergman själv var En passion hans och fotografen Sven Nykvists första färgfilm, trots att de redan arbetat i färg tidigare. Nu fanns en annan medvetenhet kring färgelementens bidrag till filmspråket. Filmen recenserades i Bergmanpoddens DEL 22 av Mellika Melouani Melani, Katarina Wikars och Gunnar Bolin. Lyssna på hela samtalet här!





Katarina Wikars ger betyget 4:

- Om man skulle göra ett koordinatsystem över mänskliga beteenden så är de fyra rollfigurerna i varsitt hörn. De är fyra personer som är strandsatta på en ö som försöker komma nära varandra för att sedan genast skiljas åt igen. Och på tv ser man att Vietnamkriget pågår. Filmen heter En passion och jag tolkar passionen bokstavligt just som lidande.







Mellika Melouani Melani ger betyget 5:

- Redan i början, då Andreas ser de tre solarna, får vi exempel på Bergmans geniala sätt att ge bilder av något som ska komma, något som är större än det vi har framför näsan. Filmen kom i en tid då det fanns stora krav på att konst skulle vara explicit politisk. Här kommer Vietnamkriget in som en bild på en trasig tv. Samtidigt arbetar han hela tiden med det obegripliga våldet i form av djur som plågas och dödas, Jag upplever filmen som ett modigt försök att prata om hur vi ska vara människor tillsammans.







Gunnar Bolin ger betyget 4:

- Bergman fick enormt mycket kritik under den här tiden för att han "bara sysslade med människans inre demoner" medan Vietnamkriget pågick för fullt. Han hade det nog inte särskilt lätt i sin samtid. Men då låter han kriget sippra in via, som i denna film, en tv som Anna och Andreas bankar på. Men sen finns ondskan som vi inte får veta vad eller vem den är, som bestialiskt mördar får och hänger upp taxar i snaror i träd.

- Sen innehåller denna film ett fint och för Bergman ovanligt parti av improvisation, där skådespelarna sitter runt middagsbordet som de fyra vännerna och Liv Ullmann plötsligt börjar försvara sin rollfigur Anna på ett oväntat sätt.

Snittbetyg: 4 (4,3)