Unesco fördömer förstörelse av kulturarv

I förra veckan bekräftade The General Organization of Antiquities and Museums i Jemen att Ahmed Al-Faz-moskén och mausoleet i Hodeida förstörts av extremistiska salafister.

Moskén byggdes för över 1000 år sen och är tillägnad vetenskapsmannen Ahmed Al-Faz. Unesco uppmanar nu alla parter i konflikten i Jemen och världssamfundet att skydda civila i Jemen och deras kulturarv från förstörelse.

De hänvisar även till principerna i Konventionen om skydd av kulturell egendom i händelse av väpnad konflikt från 1954, där det slås fast att parter i en konflikt ska avstå från att använda platser av kulturell betydelse som baser för militära handlingar och operationer.