Mer mångfald i Hollywood tack vare biosuccéer

Mångfald i den amerikanska filmbranschen som har varit en het diskussion de senaste åren. Från Oscar's so white-hashtaggen 2015 till Oscarsgalan i våras då Frances McDormand uppmanade skådespelare att skriva in ett mångfaldskrav i sina kontrakt när de tackar ja till produktioner.

– Sedan Oscar's so white har den här frågan tagit stor plats och jag har hört människor i branschen säga att inget kommer att förändras om vi inte gör det själva, och det är det som nu sker, säger journalisten Anita Bennett som bevakat Hollywood i många år.



Den största succén av dem alla är förstås Marvels "Black Panther", men det finns fler exempel på en ny ton och ett nytt självförtoende säger Anita Bennett. Till exempel den skräckbetonade "Get out" som vann en Oscar för bästa originalmanus i år. Spike Lees "Blackkklansman" och "Sorry to bother you" är två andra exempel.



– Det finns flera mäktiga afroamerikaner i Hollywood och de har i sin tur gett sysselsättning till manusförfattare, producenter, regissörer och skådespelare. Genom att berätta våra egna historier börjar vi bli framgångsrika, säger Anita Bennett.



Fler minoriteter följer nu efter och börjar ta kontrollen över sina egna berättelser – däribland amerikaner med latinamerikanskt och asiatiskt ursprung. För den sistnämda gruppen har den enorma succén med filmen "Crazy Rich Asians" öppnat dörrar för fler projekt säger David Magdael som marknadsför film i Los Angeles.



– Nu cirkuleras manus och människor får jobb. Mångfalden ökar särskilt på tv-sidan menar han.