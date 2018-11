Jamaica Kincaid får allt att handla om henne själv

Titel: Min bror

Författare: Jamaica Kincaid

Översättare: Niclas Nilsson

Musikern Gil Scott-Herons sång ”Home is where the hatred is”, går på repeat i mitt huvud när jag läser ”Min bror”. Låten, som handlar om droger och desillusion, skulle kunna varas ledmotiv till Kincaids memoarbok. Både är de skrivna med en melodisk och elegant bitterhet.

Jamaica Kincaid skildrar sin sjuka bror Devon och besöket hos honom på Antiguas Holberton Hospital – hans läppar är scharlakansröda, täckta av gyllene sårskorpor och hans händer knutna över bröstet som på en död.

Hon får amerikanska läkare att skriva ut mediciner som lindrar symptomen. Devon tillfrisknar för en tid men återvänder då direkt till obetänksamhet, sex och rus.

För brodern Devon är som ormen i Eden. Författaren berättar om sin tidiga barndom, den beskrivs som ljus och harmonisk, relationen med modern varm och hel.

Men, men när brodern föds fördrivs hon från den paradisiska tillvaron. Hon tvingas lägga ifrån sig de älskade romanerna och får i stället byta blöjor och springa ärenden.

När hon senare i livet - i sitt hem i Amerika - får samtalet om att Devon är döende i AIDS är hon, som hon skriver, upptagen av sina barns välbefinnande, av sin makes välbefinnande, av sitt eget välbefinnande.

Ännu en gång – en sista gång – tränger Devon in en kil av lidande och skuldkänslor i hennes annars angenäma liv.

För Jamaica Kincaid förskönar döden ingenting och hon glömmer inga oförrätter från vare sig modern eller Devon. Hon skriver utan minsta spår av inställsamhet, framställningen är illusionslös och utan nåd.

Öppet filtreras andras livsberättelser genom det egna jaget och på så sätt vänder Kincaid allt till att handla om henne själv. Låter det osympatiskt? Kanske, men vem har sagt att goda författare är sympatiska?

”Min bror” är skriven på en direkt och sensuell prosa. Här saknas några av de poetiska och ibland närmast magiska toner som kännetecknar Kincaids skönlitterära produktion. Men det är inte mindre suggestivt för det. Tvärtom. Jamaica Kincaid befäster med ”Min bror” sin roll som en av samtidens mest konsekventa, ursinniga och stilsäkra litterära röster.