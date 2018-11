Bisarrt underhållande Something Rotten på Wermland Opera

Titel: "Something rotten"

Musik: Wayne Kirkpatrick och Karey Kirkpatrick

Text: Karey Kirkpatrick och John O’Farrell

Översättning: Calle Norlén

Regi: Markus Virta

Dirigent: David White

Medverkande: Christer Nerfont, Tord Hansson och Patrik Martinsson - med fl.

Spelplats: Stora scenen på Wermland Opera, Karlstad

Spelperiod: 8 november - 3 mars 2019

Gentlemannen visades i Karlstad innan den sattes upp på Oscars i Stockholm och Next to normal var man också först med innan Stockholms Stadsteater tog upp den.



Nu gäller det musikalen Something rotten som är en lek med Shakespeare. Lite i stil med Shakespeare in love men här är det två bröder inom teatern som inte gillar William Shakespeares konkurrens.

Men då får bröderna Bottom en strålande idé. Vad blir det hetaste i framtiden? Jo - musikal. Att en pjäs plötsligt stannar och skådespelarna brister ut i sång... det låter ju helt.... helt galet och fullständigt underbart.

Men när en siare ska titta in i framtiden vad Shakespeares största succé kommer att vara, den man ska förvandla till en musikal - ja, då lyckas inte Bottoms se tydligt nog. Hamlet blir omelett och musikalen ska handa om...ägg.

Something rotten är en musikal som snabbspolas fram. Fånig men hjärtlig, löjlig men rolig. Det bygger mycket på den där frenetiska lusten som hela ensemblen har. Det är bland andra Christer Nerfont, Tord Hansson, Tobias Lundqvist, Cecilie Nerfont Thorgersen och Patrik Martinsson. Det är så belönande att aktörerna är med på stolligheterna och inte ber om ursäkt för dem. Det smittar av sig - kan de ha roligt på scenen kan nog vi i salongen också ha det. Regissör Markus Virta med team, inkluderat översättaren Calle Norlén, har fått till ett bra flyt.

Musikaliskt är det effektivt, med massor av lån i direkta roliga citat men också musik som låter som en amerikansk musikal ska göra utan att vara direkt minnesvärd.

Men återigen - Wermland opera har hittat en ny bisarr och underhållande musikal.