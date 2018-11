"Sorry to bother you" är som en slängig oblodig lillbrorsa till "Get Out"

Titel: Sorry to bother you

Regissör: Boots Riley

Manus: Boots Riley

Skådespelare: Lakeith Stanfield, Tessa Thompson, Jermaine Fowler

Genre: Komedi

Betyg: 3 av 5

Black Panther och Get Out är de två tydligaste exemplen i amerikansk film, på framgångar för filmer med afroamerikaner i huvudrollerna.

Black Panther som kom med nåt fräscht i den uttjatade serietidningshjälte-genren, och Get Out som med sin blandning av skräck och satir blev både en stor publik och kritikerfavorit.

Sorry to Bother you känns som den lite nonchalantare och oblodigare lillbrorsan till Get Out, det är svart satir ibland nästan farsartad, många infall, många blinkningar. Michel Gondry är en av dem som skojplankas.

Cassius Green är arbetslös och beredd att ta vilket jobb som helst, han blir anställd på ett call-center, och anställningsintervjun är en skön bocka-och-buga-parodi. Sen i kontorslandskapet där det gäller att sälja till max, går det inte så bra för Cassius. Luren på hela tiden när han ringer upp.

Då får han tipset från en erfaren svart man vid telefonen bredvid - "Use your wihte voice" och hans lycka är gjord, han avancerar några våningar på företaget och blir stjärnsäljare.

Lakeith Stanfield gör Cassius, men hans vita röst i filmen tillhör den vita komikern, David Cross. Ett exempel på den klipp och klistra-estetik som används i filmen.

Att vara stjärnsäljare innebär att Cassius måste sälja vad som helst, och att tumma på sina och i ännu högre grad, flickvännens ideal. Hon spelas av Tessa Thompson, och är som en coolare Rihanna i filmen där hon gör en konstnär med budskapsörhängen stora som handflator.

Ja, Sorry to bother you är en spretig svart satir som känns väldigt mycket här och nu, men den förvaltar också ett arv.

White voice-rösten fick många att skratta när komiker som Eddie Murphy och Richard Pryor använde den på scen.