Philip Glass gör musik för Cirkus Cirkör

Folkoperan och Cirkus Cirkör har just gästspelat med Philip Glass Opera "Satyaaagraha" i New York. Föreställningarna har varit utsålda och rosats av kritikerna. Och även den 81-årige kompositören själv gillade vad han såg, berättar Cirkörs grundare och konstnärliga ledare Tilde Björfors för Kulturnytt.

- Det började med att Philip Glass kom på vår föreställning. Jag visste att han skulle komma och vi hade haft ett pågående samtal om att göra ett samarbete där han skulle skriva musik till mig, berättar Tilde Björfors.

- Jag har väl inte riktigt vågat tro på det men det har känts väldigt avgörande att han skulle komma och se Satyagraha, kanske skulle det leda till att han ville fortsätta eller så skulle han avboka våra möten.

När Philip Glass kom och såg föreställningen och var han en av de första att resa sig.

-Det var häftigt, det var väldigt fint. Han sa att han var glad att han levt så länge att han fick se den här versionen. Direkt efter föreställningen sa han: "Vi ses på fredag och we have a lot to talk about", säger Tilde Björfors.

Philip Glass och Tilda Björfors har nu tagit i hand på att de kommer att göra en cirkusopera tillsammans med nyskriven musik av Philip där de kommer att utgå från Robert Lax ”Circus Days and Nights.” Första gången Tilde Björfors och Philip Glass möttes var för ett år sen i Malmö när Philip Glass hade konsert på Malmö Live. De var bjudna på samma middag och Tilde Björfors minns i detalj vad som hände.

- Så böjer han sig fram över bordet och frågar: "And who are you? You are not from here?"

- No, my name is Tilde. Jag har en cirkus och vi har gjort Satyagraha.

-Ah, it is you!, det kommer jag ihåg att han sa då, berättar Tilde Björfors.

Kort därefter började Philip Glass berätta att han länge hade haft en dröm om att göra en cirkusopera och att han köpt loss rättigheterna för poeten Robert Lax poem Cirkus Days and Nights.

- Han hade till och med gett sin festival namnet Music Days and Nights efter den boken och han hade drömt om att göra det här i en massa år, men han inte hittat sin cirkus, berättar Tilde Björfors och fortsätter:

-Det spännande med Robert Lax är att han är inte en jättekänd poet, framför allt inte i Sverige, men under fyra år när jag höll på med mitt forskningsprojekt så var boken som min bibel och då läste jag den varje dag. Så det känns som att det var meningen att vi skulle hitta varandra.

Vad har ni för tidsschema ungefär?

- Planen är att vi ska ha premiär 2021, säger Tilde Björfors.

Hör hela inslaget från New York i klippet ovan.

Kerstin Berggren

