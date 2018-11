Bäst på Stockholms filmfestival

The Favourite

Yorgos Lanthimos är tillbaka efter obehagliga "The Killing of a Sacred Deer". Nu med en skildring av den brittiska 1700-talsdrottningen Anne och hennes hov. En bitvis både burlesk och bisarr kostymfilm om såväl politiska ränker och lesbisk passion. En av årets största, och märkligaste, filmupplevelser.

Girl

En oerhört fin film, om en transtjej som studerar på en balettskola och stöter på rent fysiska problem på skolan. Hur ska hon få sin kropp att göra rörelser och steg som hon aldrig tränat för tidigare. En av de bästa filmerna jag såg på Cannesfestivalen tidigare i år.

The Waldheim Waltz

Ett av årets teman på filmfestivalen är "Hotet mot demokratin", och bland årets dokumentärer är jag väldigt nyfiken på Ruth Backermanns dokumentär om politikern Kurt Waldheim, som trots att uppgifter fanns om ett nazistiskt förflutet lyckades bli vald som landets president.

Capernaum

Efter filmer som "Vad gör vi nu?" och "Caramel" är Nadine Labaki en av Libanons internationellt mest framgångsrika regissörer. Jag är otroligt nyfiken på hennes Capernaum, som handlar om utsatta barn som lever i slummen.

Styx

Dagens flyktingpolitik gestaltad genom berättelsen om en ensamseglare som ställs inför ett fruktansvärt dilemma när hon stöter på ett sjunkande skepp fyllt med flyktingar. Ska hon avvakta en räddningspatrull som aldrig kommer, eller gör hon mer skada om hon försöker rädda människor själv med sin lilla båt.

Ray & Liz

En nästintill nattsvart skildring av en uppväxt i ett missbrukarhem, gjord av den brittiske fotografen Richard Billingham. Han har nu översatt sina fotografier till en spelfilm om livet för de allra mest utblottade och utsatta.