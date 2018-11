Virpi Pahkinen tar geometrin in i kroppen i sitt nya dansverk

Titel: Monolit Polygon

Koreograf: Virpi Pahkinen

Kompani: Virpi Pahkinen själv och 25 dansare ur Virpi Pahkinen Dance Company samt Balettakademien i Stockholm

Musik: Jonas Sjöblom och Frédéric Chopin

Scen: Klarascenen, Kulturhusetstadsteatern i Stockholm

Spelar: tom den 18 november

Monolit är ett monument eller en skulptur i ett enda material. Polygon är en geometrisk figur som begränsas av ett antal räta linjer. Det kan till exempel vara en kvadrat, en romb eller en triangel.

Titeln är också överraskande bokstavlig, om man vill. Monoliterna är väl dansarnas kroppar och det material som Virpi Pahkinen modellerar fram former av. På samma gång ett väldigt följsamt och precist material.

Det är sådant det här verket handlar om. Rörelse, energi, stillhet. Ljus och mörker. Och hur vi kan lyfta blicken in i det okända och se något mer.

Och rummet som dessa monoliter eller dansare rör sig i är byggt av ljus. Ljus som form. Geometriska rum av ljus omgivna av mörker. Det är väldigt vackert och växlar från magenta, till rött, blått och vitt

Virpi Pahkinen har alltid haft en väldigt särpräglad stil som dansare där hon ofta jobbar med kroppen som en skulptur som iscensätts i olika poser. Där det stillsamma, precisa möter explosiva utfall. Krigare har hon också kallats för.

Men den här gången jobbar hon med riktigt många dansare och kan bygga form av 26 kroppar. Det finns en andning i verket. En växelverkan mellan solon och ensembledans. Mellan Chopin och Jonas Sjöbloms nykomponerade musik.

En inspirationskälla är den nederländske tecknaren M.C, Eschers geometriska figurer. De är kända hans spiraler, stjärnor eller knutar som tycks vrida sig runt sig själva i oändlighet.

Lite så är det även att storögt titta på hur en kropp tycks monteras isär för att sen byggas upp igen i extrema positioner och rotera runt en egen axel. Eller när Virpi Pahkinen bygger ihop en stor grupp dansare till en enda massiv kropp där en vågrörelse böljar genom drygt 40 armar.

Det är sådant det här verket handlar om. Rörelse, energi, stillhet. Ljus och mörker. Om hur vi kan lyfta blicken in i det okända och se något mer. Och dansarna i Virpi Pahkinens eget kompani är just så precist geometriska och uttrycksfulla att det på riktigt lyfter in i något okänt spännande. Virpi Pahkinen har sitt eget universum.