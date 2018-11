Bäst just nu v.45: Kidding, Robyn och Monolit polygon

Saman Bakhtiari (programledare/reporter)

Kidding (tv-serie)

Underbar serie om en populär barnprogramledare som verkar vara den snällaste personen på jorden, men under ytan döljer sig ett mörker som verkar vara en tickande bomb. Jättefin prestation av Jim Carrey i huvudrollen. Underbara karaktärer, manus och regi. Nåt att se för den som gillar en smart underhållande serie med många oväntade vändningar. HBO Nordic.

Nurejev hoppar av (dokumentär)

En fängslande historia och en inkörsport för att bli intresserad av ballet. Genom att intervjua de som stod nära handlingens centrum och sedan återskapa händelserna berättar den här dokumentären berättelsen om en ung och talangfull dansare som bara vill uppleva frihet. Hans kompromisslösa val skapar dock stora konsekvenser mitt under Kalla Krigets höjdpunkt. SVT Play.

Märta Myrstener (reporter/kritiker)

Robyn – Honey

Det var åtta år sedan Robyn släppte album sist och jag var inte alls säker på om jag skulle vara intresserad. Men jag var såld efter en lyssning! Robyn ska ha varit påverkad av sin gamla vän, producenten Christian Falks död när hon gjorde skivan och för mig ekar den av den souliga nittiotalshouse som han gjorde så bra. Finns att strömma.

The Deuce (tv-serie)

Tv-serieskaparen David Simon är mästare på att beskriva hur individen är fast i systemet, det har han visat med The Wire bland annat. Hans senaste tv-serie the Deuce, som handlar om porrindustrins framväxt i New York på 70-talet, är för mig årets bästa Me too-kommentar.

Cecilia Blomberg (kritiker)

Monolit Polygon (dansverk)

Den här gången har Virpi Pahkinen inspirerats av geometriska teckningar av M.C. Escher. Än en gång visar hon på kroppens förmåga att bygga en ny geometri på dansscenen. Precisionen är knivskarp och kropparna tycks åstadkomma överjordiska formationer. Klarascenen, Kulturhusetstadsteatern i Stockholm.

Rosas danst Rosas (dansverk)

En av den samtida danskonstens klassiker från 1983 återkommer. Anna-Teresa de Keersmaeker är en koreograf med exakt musikalisk tajming och där kroppen blir ett eget instrument som bärare av rytm och flöden. Värm upp med den filmade versionen av verket där belgiska kompaniet Rosas dansar sig igenom en övergiven skola. Finns på Youtube. Dansas på Dansens Hus i Stockholm från och med nästa vecka.