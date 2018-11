EU-parlamentariker kritiska mot egna filmpriset

– Kulturen ska hållas på armlängds avstånd. Politikerna har inte kunskap eller kompetens att avgöra vad som är kvalitet och de ska inte blanda sig i det.

Luxpriset har funnits sedan 2007 och det är politikerna som röstar fram en vinnare bland tre nominerade europeiska filmer.

Jasenko Selimovic är inte ensam om att vilja avskaffa det. Miljöpartiets Max Anderson säger till Kulturnytt att han är i parlamentet för att citat "rädda världen, inte låtsas vara filmkritiker".

Kritiken mot priset går ut på att det är slöseri med tid att titta på filmerna och rösta, men också att det kan vara problematiskt att politiker sätter en kvalitetsstämpel på en film.

Men Cecila Wikström, också hon från Liberalerna, håller inte med. Förra året var hon med och röstade fram vinnaren, den svenska filmen Sameblod.

– Jag är annorlunda än de andra svenskarna för jag vet att alla är emot det här Lux-priset och skojar om det. Det är inget alls något att skoja om. Det är väldigt lite pengar, men det betyder så mycket för filmskaparna.

De filmer som kan komma ifråga ska handla om aktuella europeiska frågor. I år står det mellan den isländska filmen "Woman at war", som handlar om miljöförstöring, den tyska filmen "Styx" om båtflyktingar och den serbiska dokumentären "The other side of Everything" som handlar om hur historien kan lära oss något om nuet.

Bakom dokumentären står regissören Mila Turajlic, som filmade sin mamma och hennes lägenhet i Belgrad mellan 2012 och 2017.

Genom att skildra livet i lägenheten berättar Mila Turajlic Serbiens moderna historia, från bildandet av Jugoslavien vid första världskrigets slut, via kommunismen, Miloseviceran och till dagens växande nationalism.

Mila Turajlic har flera politiker i släkten och tycker att det är probelematiskt om film används i politiska syften. Men att vara nominerad till Luxpriset har hon inget emot. Tvärtom det finns något härligt rebelliskt i att tvinga dem titta på och förhålla sig till film, säger hon.



– Det jag gillar är att det finns något rebelliskt i att säga till politiker att film passar in i parlamentet. Det är ett bra sätta att chocka dem ur sitt politiska språk och säga: kolla här hur andra pratar och se om det säger dig något.