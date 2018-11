"Boy Erased" – när kyrkan förskjuter sina homosexuella

Titel: Boy Erased

Regissör: Joel Edgerton

Manus: Joel Edgerton, efter den självbiografiska boken av Garrard Conley.

Skådespelare: Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russel Crowe, Joel Edgerton.

Genre: Verklighetsbaserat drama

Betyg: 4 av 5

Jared är 19 och hans pappa, pastorn, försöker uppmuntra honom att dejta en tjej i klassen. De träffas och han märker snart att hon inte är något för honom, det är killar som väcker hans nyfikenhet.

Och så en dag kommer ett telefonsamtal hem till familjen, där någon berättar att Jared är gay. Han ställs då inför ett ultimatum. Ska han få bo kvar hemma måste han ta avstånd från sin homosexualitet och familjen får rådet från andra i kyrkan att han ska gå i terapi och bli botad. Nu är det här en högst tveksam terapi, där homosexualitet utpekas som en synd och något som leder till ett liv i olycka och ensamhet.

"Boy Erased" bygger på en bok av Garrard Conley där han skrivit om sina egna erfarenheter av de här kristna avprogrammerings-kurserna. Han har hämtat stoff från sina egna dagböcker. Och där man i filmen "The miseducation of Cameron Post" mötte några, ganska coola ungdomar som ändå hittade sina stunder av frihet så är Jared en mer osäker och en ensammare människa i sin utsatthet i filmen "Boy Erased."

Han spelas av Lucas Hedges som haft en rad biroller i uppmärksammade filme, bland annat "Manchester by the Sea," "Three Billboards outside Billing, Missouri" och "Lady Bird." Han lyckas förmedla tonårig osäkerhet och sökande. Nicole Kidman, som jag tycker växer mer och mer som skådespelare, gör hans mamma med Dolly Parton-peruk och Russel Crowe gör den oförstående men aldrig högröstade pappan.

Det finns alltså en verkligheten bakom filmen, där självmord förekom bland de unga som skulle botas från sin homosexualitet. Och det är filmer som berör, både den här "Boy Erased" och "The miseducation of Cameron Post."