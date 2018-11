Svensk medieprofil med på BBC:s lista över inspirerande kvinnor

Utmärkelsen får hon för sitt arbete med kampanjen A-märkt, för att synliggöra kvinnor på film.

A-märkning ges till filmer som klarar det så kallade Bechdeltestet, det vill säga när en film porträtterar två namngivna kvinnor som talar om någonting som inte handlar om män.

– A-märkt har haft sitt eget liv, sedan jag lanserade kampanjen 2013. Och den har verkligen spridits över hela världen, bokstavligen. Den har gjort skillnad och det är jag otroligt stolt över, säger Ellen Tejle.

Vad betyder en sån här utmärkelse för dig?

– Jag är otroligt stolt över det, jag kan nog inte riktigt ta in det än, men kanske om något år kommer jag kunna titta på listan och klappa mig själv på axeln och känna att det är fantastiskt att som aktivist kan få ett så stort genomslag i världen, säger Ellen Tejle.

Ellen Tejle är just nu aktuell i dokumentärfilmen This Changes Everything, som handlar om jämställdhet i filmbranschen.

På listan finns även chilenska författaren Isabel Allende, indonesiska stand-up komikern Sakdiyah Maruf och italienska sopranen Gabriella Di Laccio, med flera.

