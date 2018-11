The Embassy fortsätter inspirera

Titel: "White lake"

Artist: The Embassy

Betyg: 4

The Embassy är emot samtiden.

Inför sitt fjärde skivsläpp – snart 20 år efter att de bildades och fem år efter att de släppte sitt förra återkomstalbum "Sweet sensation" – är det så Göteborgsduon vill beskriva sig.

Som otidsenliga. Inaktuella.

Där finns förstås korn av sanning. The Embassy har inte tagit några jättekliv sedan 00-talets karriärtopp. Musiken alltjämt melodisk pop med värmande, vaggande beats från någonstans mellan Masthugget och Mallorca. Texterna alltjämt fulla av naivistiskt vemod. Up your arse-attityden alltjämt lite störig. Särskilt som skivorna trots allt fortsätter komma, den numera nästan folklige Björn Olsson kopplas in som producent och samtiden ändå sipprar in, så klart, mellan hypnotisk house och alla samplingar.

Efter att på 00-talet ha satt ribban för en hel generation post-Broder Daniel-poppunkare och Though Alliance-brats, är det kanske inte så konstigt att The Embassy ännu inte nått sin inaktuella drömstatus. De fortsätter att inspirera. Också på nya skivan "White lake", som visserligen tyngs av dåtiden men som lika gärna kan vara, och för min del gärna får vara, framtiden.