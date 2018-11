Orson Welles sista film är bättre än vad alla glimtar förutspått

Omkring 40 år efter att inspelningen av filmen "The other side of the wind" avslutades har den slutligen fått premiär.

Det skulle väl ha varit en notis om det inte hade varit giganten Orson Welles sista film som nu alltså äntligen är klar. Det har sagts att den är filmhistoriens första mokumentär, alltså en falsk dokumentär som anspelar på Welles själv, med riktiga filmare och skådespelare som spelar sig själva. Stämmer det? Mikael Timm har sett filmen.