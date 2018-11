Kolonialism, motstånd och vinylskivor på Kalmar konstmuseum

Den zimabwiske konstnären Kudzanai Chiurai har under de senaste åren ställt ut i både New York och Kassel. I sin första soloutställning i Sverige, "Madness and civilization" på Kalmar konstmuseum, berättar han en historia om kolonialism och motstånd genom filmer, foton – och en skivsamling. Kulturredaktionens reporter Matilda Källén åkte till Kalmar och ringde upp konstnären för att få veta mer.