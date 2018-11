Satanister är överens med Netflix

Kulturnytt har tidigare berättat att det amerikanska sällskapet The satanic temple har stämt streamingtjänsten Netflix och filmbolaget Warner Bros på 50 miljoner kronor. Nu har parterna kommit överens.

Anklagelserna om upphovsrättsbrott handlade om en gethövdad staty som har använts i nyversionen av niottiotalsserien Sabrina tonårshäxan.

The Satanic Temple menade att statyn som syntes i fyra avsnitt av "The Chilling Adventures of Sabrina", var allt för lik den satanistiska getfiguren Baphomet, som sällskapet äger upphovsrätten till.

Exakt hur överenskommelsen ser ut är hemligt, men stämningsansökan på 50 miljoner kronor har dragits tillbaka.