"Girls of the sun" blir till ett hjälteporträtt

Titel: Girls of the sun (Les filles du soleil)

Regissör: Eva Husson

Manus: Eva Husson

Skådespelare: Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot, Evin Ahmad

Genre: Drama

Betyg: 3 av 5

Metoomanifestation på världspremiären i Cannes fick större uppmärksamhet än själva filmen i Cannes, kan man konstatera efteråt.

I tävlan om Guldpalmen så var "Girls of the sun" en av tre filmer med kvinnlig regissör. De två andra Lycklig som Lazzaro av Alice Rohrwacher och Capernaum av Nadine Labaki fick båda priser och höga betyg av kritikerna på plats. "Girls of the sun" blev utan både pris och goda betyg. Och där de två andra filmerna ställde frågor, ifrågasatte, så är "Girls of the sun" en enkelt berättad historia om motstånd där de rätta svaren är tydliga.

"Girls of the sun" handlar om en grupp kvinnliga kurdiska krigare. De strider mot IS och en fransk krigskorrespondent följer deras grupp och i hennes möte med gruppens ledare Bahar får vi också bakgrunden till att de gett sig in i striderna. En bakgrund som gör ont att se.

"Girls of the sun" bygger på verkligheten, 2014 tillfångatogs 7000 kvinnor och flickor i en offensiv från IS. Männen avrättades och sönerna togs till fånga. Kvinnorna föstes ihop, en del, som Bahar i filmen blev våldtagna och såldes sen vidare som slavar. En del av kvinnorna lyckades sen fly och en del köptes fria.

Vi får följa de kvinnliga soldaterna när de förbereder ett anfall mot ett IS-fäste. Det är hjältar vi ser, i karga landskap, de kisar i dammet och vinden och sjunger om segern som ska komma. Det är vackert filmat, men hade nog trängt djupare in och känts mer verkligt om en del av hjälteposerna och beundran från regissören och manusförfattaren Eva Husson tonats ned.