Nya barnvänliga Deadpool får kritik

Tidigare i år släpptes Marvel-filmen Deadpool 2, med en 18-års gräns i USA. Inför jul har filmen gjorts i en ny tappning, som ska vara tillgänglig för barn från 13 år gamla.

Men det verkar som att idén till den nya filmen Once Upon a Deadpool kan vara tagen från en annan serieförfattare- och tecknare än de som gjort filmen.



Författaren och tecknaren Michael Vincent Bramley twittrade nämligen till Ryan Reynolds redan förra året om konceptet med en barnvänlig version av filmen där någon får berätta historien som en saga där det som är "ont" eller "elakt" från originalfilmen hoppas över.



Tweeten skickades till skaparen av filmen, Ryan Reynolds, och nu ifrågasätts om det i själva verket är därifrån som filmskaparna fått idén.



Michael Vincent Bramley säger att han inte kommer att stämma skaparna eller Disney, men är också tydlig med att han vill veta hur det har gått till.



Varken Ryan Reynolds eller någon annan av skaparna bakom Once Upon a Deadpool har kommenterat situationen.