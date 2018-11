Ethan Hawke: Du måste ge publiken nåt tillbaka

Folk ger av sin tid till din film så då måste du ge dem nåt tillbaka, eller "you got to pour some blood on the celluloid" som Ethan Hawke uttrycker det. Och det är just det som hans kompis, musikern Ben Dickey lyckas med i filmen när han gör huvudrollen som countrymusikern Blaze Foley.

– Ben Dickey som är ingen skådespelare, men en god vän och jag sa till honom att jag lär dig om film så lär du mig blues, berättar Ethan Hawke.

Blaze Foley var en sångare och gitarrist som inspirerade andra musiker, men aldrig slog igenom, så det här är inte en biopic om en kändis där vissa saker ska prickas av.

– Blaze var en underbar låtskrivare och människa och jag tänkte att det här kan bli en film om en artist och om skapande.