Maxa julstämningen – 24 filmer att se fram till dopparedagen

1 december: The nightmare before christmas (1993)

Är det en julfilm eller en halloweenfilm? Kanske något mittemellan. Därför är det en perfekt inledning till julens bestyr.

Om du vill se mer julkaos, med viss variation av animation, kan du se: Grinchen eller Arthur och julklappsruschen.

2 december: God jul, Mr. Bean (1992)

Första advent är, för vissa, synonymt med julskyltning där vi masar oss ut och går bland stånd som säljer konfektyr av alla dess slag. Även Mr. Bean beger sig dit och det blir oerhört roligt.

Andra julspecialavsnitt från olika tv-serier: The Office christmas party, Noël i Vita huset, Black Mirrors White Christmas och diverse från Downton Abbey. Leta upp din favoritseries specialavsnitt, det är för många för att lista här.

3 december: The Holiday (2006)

Ett husbyte gör gott. Åtminstone om det är ett supermysigt hus på precis lagom långt pendlingsavstånd från London och alla är jättevälkomnande. Samma sak om man flyttar till Los Angeles. Innehåller en del olidliga luftgitarrsscener, men annars är den riktigt mysig!

En annan film där brittisk storstad och landsbygd bakas ihop med jul: Bridget Jones dagbok.

4 december: Nu är det jul igen (1994)

Tim Allen har ihjäl jultomten! Då finns det bara en lösning. Han får ta över rollen som julklappsutdelare. Vare sig han vill det eller inte.

Andra filmer med en vanliga dödliga måste hjälpa till under julen: The christmas chronicles och Ernest saves christmas. Det finns också två uppföljare Nu är det jul igen.

5 december: Elf (2003)

Buddy (spelad av Will Ferrell) är en ovanligt stor tomtenisse. Eller är han ens en tomtenisse? Han blir i alla fall utsparkad från tomtens verkstad och beger sig till New York. Där väntar ett jobb på ett varuhus. Kan Buddy sprida julstämning även i människornas värld?

En annan julfilm från en medlem i Frat pack-gänget: Fred Claus.

6 december: Black christmas (1974)

För vissa kan kanske julen te sig som rena rama skräckscenariot. Då kan det vara bra att se en skräckfilm, för att få perspektiv.

För den som vill utvidga sitt bibliotek med skräckjulfilmer finns också Christmas Evil, Silent night deadly night I & II.

7 december: A Charlie Brown Christmas (1965)

Snobben, julen och ett väldigt bra soundtrack. Karl (Charlie Brown) blir nedstämd av högtiden och kommersialismen. Men det varar inte länge när den rätta andan faller på.

Andra fina, animerade filmer kring jul: The Snowman och Rudolf med röda mulen.

8 december: Polarexpressen (2004)

Vill du ha en 3D motion capture-film där konduktören är Tom Hanks, påminner om Tom Hanks och är en dataanimerad Tom Hanks? Då är det här filmen för dig. Men den har också en härlig känsla av äventyr när en ung pojke hoppar på tåget med kurs mot Nordpolen.

Vill du andra filmer med samma teknik? Då är kanske Jim Carrey-versionen av En julsaga något för dig.

9 december: En julsaga (1901-2009)

Historien om den girige och elake Ebenezer Scrooge finns i en mängd upplagor. Välj vilken du vill av Mupparnas julsaga, Musse piggs julsaga, Scrooge – spökernas hämnd med mera.

Men vill du ha något annat med girighet och jul? Då kan vi rekommendera Ombytta roller.

10 december: Joyeux Noel (2005)

Ibland kan det vara skönt med ett julmirakel som bygger på verkliga händelser för att komma i rätt stämning. Den här filmen, som inspirerats av det gemensamma julfirandet mellan stridande parter vid fronten under första världskriget, kan vara ett passande val.

De här filmerna är inte alls lika till handlingen, men det talas franska och det är jul: A Christmas tale och Mon oncle Antoine.

11 december: Tokyo Godfathers (2003)

Fin och rolig animefilm som handlar om tre hemlösa vänner som finner en bebis. De ger sig ut på jakt efter föräldrarna och äventyren avlöser varandra.

En annan julfilm som är tecknad, fast något helt annat: Nötknäpparen.

12 december: Bad santa (2003)

Den här filmen är bäst att lägga på en vardag då unga barn redan har lagt sig. En försupen, fulmunnad tomtelajvare agerar Sankt Nikolaus på ett varuhus i Phoenix, Arizona, i väntan på att råna arbetsplatsen på julafton. En film man skäms för att man skrattar till, men man gör det ändå.

Vill du ha mer dekadent jul? Då kanske uppföljaren Bad santa II passar.

13 december: Ensam Hemma (1990)

Du kanske är trött på den här filmen, eftersom den går flitigt på tv och har funnits med i snart 30 år. Men ge den en till chans. Den blir bättre för varje år. Det finns hela tiden nya saker att upptäcka. Till exempel som att mästersväraren Joe Pesci (känd för fula ord i Casino och Maffiabröder) helt plötsligt inte får ta till det som vanligtvis kännetecknar honom.

En annan julfilm där en välkänd, typecastad person får spela något annat: Arnold Schwarzenegger i Klappjakten.

14 december: Die Hard (1988)

"I have a machine gun, ho ho ho" summerar filmen. John McClane, snuten John McClane(!), åker till Los Angeles för att fira jul med sin fru. Förhållandet skaver och det är en stel julfest, men sen dyker tyska terrorister upp och det hela blir pang pang på julafton istället.

Vill du ha mer action på julafton? Då rekommenderas uppföljaren Die hard II, Dödligt vapen I, In Bruges och Kiss kiss, bang bang.

15 december: Tomten är far till alla barnen (1999)

Ännu en film där det är bäst om de yngre barnen sover. Filmen badar i svensk julfylla och kåt stämning, men bitvis är den rolig. Det finns åtminstone viss igenkänning för en del julfirare.

En annan svensk film där julfirandet går snett är En underbar jävla jul.

16 december: Miracle on 34th street (1947)

Samhället och tråkig byråkrati är nära att stoppa jultomten när han förklaras som sinnessjuk. Men lagen (?) och jultomten segrar alltid!

Andra amerikanska julklassiker: White Christmas och Luffar-miljonären på 5:e avenyn.

17 december: Sällskapsresan I

Stig Helmer firar jul utomlands, precis som många andra svenskar gör nu för tiden. Det är kanske inte så juligt i själva filmen. Men eftersom den ofta visas runt jul blir det ändå julstämning. Pavlovs hundar, fast för julstämning.

Även Sällskapsresan II fungerar bra för detta ändamål. Och julavsnitten i tv-serierna baserade på Astrid Lindgrens böcker.

18 december: 8 kvinnor (2002)

Ibland behöver julen inte vara huvudfokus, bara en fond. Som i den här filmen. Fylld med franska filmikoner, musiknummer och ett mysterium. Lite Agatha Christie, Cluedo och familjesammankomst.

Andra filmer där julen är med på ett hörn: Harry Potter och de vises sten, Batman - återkomsten.

19 december: Gremlins (1984)

När mogwain Gizmo råkar bli blöt och hans avkommor äter efter midnatt så är julen förstörd. En skräckkomedi som utspelar sig kring jul bör man inte missa!

En annan julfilm med läskiga typer: finska actionrullen Rare exports.

20 december: Ensam Hemma II

Inte riktigt lika bra som föregångaren, men Darlene Love är med på soundtracket, fällorna är grymmare och det är jul i New York. Vad mer behövs?

Mer New York och jul: Sex and the City-filmen och Miracle on 34th street (inspelningen från 90-talet).

21 december: A christmas story (1983)

På vissa ställen har den här filmen inte åldrats särskilt väl, men den lyckas fortfarande väcka minnen från barndomen. Åtminstone hos dem som minns hur spännande det var när förberedelserna drog igång och man klämde på paketen för att se om ens önskan skulle gå i uppfyllelse.

Mer nostalgiskt julmys: A Child's Christmases in Wales.

22 december: Love Actually (2003)

Flera olika historier, främst runt London, binds samman. Vad har de gemensamt? Kärlek och jul. Och eftersom det är många olika historier vi följer är chansen stor att åtminstone en av dem tilltalar även den ojuligaste av person.

Andra romantiska julfilmer: Bridget Jones, The Holiday och A family man.

23 december: Fanny & Alexander (1982)

Se helst den långa tv-serie-versionen för att maximera julfirandet. Förhoppningsvis är du ledig och har fem timmar till övers. Annars är det en perfekt ursäkt för att inte ta itu med alla förberedelser.

Om du gillar mustiga och långa filmer med viss känsla av julmatkoma, kan du också se Eyes wide shut. Men den är kanske bäst att spara till mellandagarna.

24 december: Livet är underbart (1946)

En film som får dig att i ren glädjeberusning får dig att ringa nära och kära för att berätta hur mycket du tycker om dem. En film som avslutas med att alla brister ut i "Auld lang syne" passar perfekt på julafton.

Bästa tipset är egentligen att se din favoritjulfilm här. Oavsett om du redan har sett den en gång i december. Det är ju bara jul en gång om året.