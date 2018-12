Opera- och musikalåret 2018: Spretigt kul

Det har varit ett riktigt roligt år på scenerna där både nytänk och nyskrivet fått plats på ett spretigt men spännande sätt.

Men det är framför allt fyrtio fötter i en plaskdamm som stannar kvar i minnet – mer om det om en liten stund, för vi börjar med Drottningholms Slottsteater, där det har visats två, för svenska scener, annorlunda operor: "Rameaus Pygmalion" och en ny opera om de judiska syskonen Rossi i Mantua på 1600-talet.



Hans Gefors Parken fick en visuellt explosiv uppsättning i Malmö och så var det också med den operadebuterande Jonas S Bohlins "Tristessa" på Kungliga operan. De övertygade inte riktigt, men var gjorda med energi, precis som den debuterande Albert Schnelzers första opera i Vattnäs lada utanför Mora – om Norrmalmstorgsdramat.



Generellt, både med nytt och gammalt, har ofta gestaltningen och musiken varit bättre än själva operornas berättelser. Det hände på Vadstenaakademien och på Läckö slott.



Men på Göteborgsoperan var det kanske tvärtom när man inledde sin första Wagner Ring med "Rhenguldet". Där menade en enig kritikerkår att musiken och sången var bättre än regikonceptet.



Vi fick också vi ett sensationellt genombrott: Christina Nilsson i "Aida" på Kungliga operan.



På musikalscenerna har man erbjudit mycket nytt eller annorlunda. I Malmö och Karlstad har "Pippin" och "Something rotten" fått publiken att gapskratta medan man på Scala i Stockholm mera smålog varmt åt jazzmusikalen "Karl Bertil Jonssons Julafton".



Tre filmsuccéer har också blivit tre nya musikaler – "Broarna i Madison County", "Så som i himmelen" och "Ghost" hade premiär tre dagar i följd – alla bra, men med helt olika temperament.



Glädjande är att Broadway-shower med extra allt stått bredvid intima musikaler – att sentimentalitet kunnat samsas med burleskeri.



Ändå – när jag tänker tillbaka på året är det en annan typ av musikdramatik som satt klorna i mig: "Våroffer" – Fredrik Benke Rydmans dubbla föreställning på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där han först själv dansar solo med en industrirobot och sedan efter paus låter ett regn fylla Stora scenen i en plaskdamm som intas av fyrtio fötter.



Det är som om "Singin' in the rain" möter kokande erotik i en saga om liv och död.



Energi – ordet är energi.