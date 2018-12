Veckans ord: Tempo

FNs klimatmöte 2018 inleddes i måndags i Polen. Alla de länder som skrivit under klimatkonventionen diskuterar hur målen från Parisavtalet ska nås. Överenskommelsen var att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader.

Hittills har det gått för långsamt och fortsätter det i samma tempo riskerar vi att genomsnittstemperaturen på jorden stiger med 3,2 grader, menar FNs klimatpanel.

För att få ner utsläppen måste vi höja tempot, säger de. För de allra flesta av oss betyder det i praktiken att vi behöver sänka tempot. Utföra färre handlingar som bidrar till utsläpp. Ett annat tempo krävs – ett tempo som i det långa loppet skapar möjligheter och handlingsutrymme.

Häromveckan skrev författaren Kristoffer Leandoer en rolig understreckare i Svenska Dagbladet om antihjälten The Dude i bröderna Coens tjugo år gamla film 'The Big Lebowski'. The Dude i urtvättad t-shirt och gamla shorts är vår tids klimathjälte. Han gör inte många knop. Han bidar sin tid, praktiserar tålamod och acceptans. 'Det jag behöver kommer till mig', ungefär. Ett lågt tempo över hela linjen för The Dude. En livsmodell?

Just kulturkonsumtion är förresten ofta en klimatsmart handling. Det som krävs i energiuttag är att du vågar gå in i dig själv i mötet med konsten. Att läsa en roman till exempel. Som snabbläsare av ohejdad vana, drömmer jag ständigt om att sänka mitt lästempo för att kanske, kanske återerövra förmågan att på riktigt kunna försjunka i en bok. Den tiden kanske också är kommen?

Tempo kommer av italienskans tempo som betyder 'tid', 'hastighet', av latinets tempus, 'tid'.

Kan tid komma tillbaka? På jakt efter möjligheten att åter kunna försjunka i en bok ger jag mig på prestigeprojektet Marcels Prousts romansvit 'På spaning efter den tid som flytt'. Det hela förvandlas snabbt till en sysselsättning jag ständigt längtar till. Och allt oftare kommer jag på mig själv med att fantisera och fundera över om jag skulle kunna uppleva en promenad längs Champs Elysées i Paris idag på samma sätt som den unge mannen i romansviten gör vid förra sekelskiftet? Inte vill jag ha tillbaka till den tiden, det är inte det jag menar. Men tänk om det vore möjligt för mig att resa i ett lika långsamt tempo som på Marcel Prousts tid? Hur ser landskapet ut då?

Vi behöver sänka ett tempo för att höja ett annat.

Att vinna tempo i ett schackparti är förresten att utföra ett drag som åstadkommer två saker samtidigt och därmed tvingar motståndaren att slösa bort sina drag för att försöka komma ikapp.

Den schackspelare som vinner tempo skaffar sig större handlingsutrymme.

För den som fortsätter förlora tempo ja då väntar till sist det oundvikliga: schack matt.