Filmåret 2018: Troll, svarta pantrar och en bioklassiker som gick ur tiden

En av mina största filmupplevelser i år var nog på visningen av "Gräns" på filmfestivalen i Cannes. Hur det liksom dallrade i luften när folk blev både lite chockade och charmade av den här skildringen av utanförskap, könsidentitetsproblematik och svensk rasbiologi – förpackad i trollkostym.

Och när det sedan var dags för prisutdelning visade Ali Abbassi att man inte behöver heta Ruben Östlund eller Roy Andersson för att ta svensk film till prispallen på världens tyngsta filmfestival, när han vann festivalens näst finaste serie, Un certain regard.

Här hemma i den svenska filmbranschen fortsatte debatten om Svenska filminstitutets växande makt och den politisering och den ideologiska styrning av filmen som det kan leda till. Bland annat sparkade filmbranschen bakut när filmproducenterna ålades att genomgå en obligatorisk utbildning i normkreativitet för att kunna få stödpengar. Den delen av utbildningen togs så småningom bort. Men i svallvågorna efter metoo-uppropet ska man ha en dokumenterad kompetens kring jämställdhet och arbetsmiljöfrågor med fokus på bland annat sexuella trakasserier för att kunna få bidrag och stöd från Svenska Filminstitutet.

2018 fortsatte superhjältarna att regera på biograferna, just nu ockuperar de hälften av platserna på topp tio-listan över mest sedda filmer i världen. Att mångfald kan innebära en ekonomisk succé är framgångarna med "Black Panther" ett tydligt exempel på. Marveluniversumets första superhjältefilm med en svart hjälte i huvudrollen blev ett kulturellt fenomen, samtidigt som "Black Panther" är den mest inkomstbringande filmen i USA i år. Samtidigt kom det också en mindre våg av mer realistiska filmer om svartas situation i USA – som Spike Lees Black Klansman, dramakomedin "Blindspotting" och den skruvade komedin "Sorry to bother you".

Men årets amerikanska blockbuster med asiatiska huvudrollsinnehavare fick vi aldrig ens se på bio i Sverige. Den romantiska komedin "Crazy Rich Asians" släpps direkt till streamingtjänsterna här. Tydligen tror man inte på att asiatiska kärlekspar kan dra storpublik på bio i Sverige.

Och på tal om bio. 2018 var också året då Sveriges största biografkedja bytte namn från Sf till Filmstaden. Och det betydde bland annat att vi hört Jules Sylvain gamla SF-vinjett i biografsammanhang för sista gången.