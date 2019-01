Caroline Albertine Minors "Välsignelser" bjuder inte på mycket nytt

Genre: Prosa

Författare: Caroline Albertine Minor

Titel: Välsignelse

Översättare: Johanne Lykke Holm

En mor förlorar sitt barn i ett självmord, en dotter åker till Frankrike för att ta farväl av en döende far och en kvinnas liv slås omkull när hennes make blir invalidiserad och tappar minnet efter olycka. Det är några av trådarna som den danska stjärndebutanten Caroline Albertine Minor väver samman i sin novellsamling "Välsignelser", där sorgen står i centrum. För det här är en bok om sorg och saknad, men kanske framför allt om frågorna som uppstår när någon vi står nära försvinner. Och inte minst hur döden påverkar väldigt många personer runt den som har gått bort. På olika sätt.



Tre av novellerna har delvis gemensamma karaktärer och spinner runt den unga Annsofie som avslutar sitt liv under dramatiska omständigheter under en vistelse som au pair i Australien. Här ställs tillvaron på sin spets när det visar sig att det även finns brevkorrespondens bevarad mellan Annsofie och hennes hemliga älskare. Kanske finns svaren där?

Caroline Albertine Minor skriver på en tät och stundvis ödesmättad, men ändå vardagsnära prosa. Ofta med novellkonstens lite oväntade vändningar och skruvade händelseförlopp. Det är välskrivet, genomtänkt och absolut begåvat. Men det är ändå svårt att se vad exakt det är som har gjort detta till en stor succé i hemlandet och dessutom är förärat den den här boken att bli en av Danmarks nominerade till Nordiska rådets litteraturpris.

För även om "Välsignelser" är av god litterär kvalitet är det här inget vi inte har sett tidigare. Funderingar kring sorg och existentiella frågor i all ära, men väldigt lite överraskar mig när jag läser "Välsignelser". Och absolut ingenting slår mig med häpnad. Ofta har jag tyvärr ganska tråkigt.