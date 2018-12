Här är bästa musiken 2018

Bästa utländska album

"Chris" av Christine and the queens

På sitt andra album tar sig Héloïse Letissier en ny persona: Christine har förvandlats till den androgyne Chris och med en dansant 80-talsdoftande ljudbild utforskar hon våra könsroller på ett oavbrutet fascinerande vis.

"Room 25" av Noname

Lika delar smattrande poesi, magisk produktion och oöverträffad förmåga att rikta ljus på livets mörkare platser. Ett av 10-talets ärligaste och vackraste hiphopalbum.

"Negro Swan" av Blood Orange

Varje nytt album från Dev Hynes är en sömlös fortsättning på det förra. Musikaliskt är det kollage-artat med melodier och beats som vävs samman till en helt egen värld. Texterna om att vara queer och svart förstärks ytterligare av att att författaren och transaktivisten Janet Mock (tv-serien "Pose") dyker upp i flera talade mellanspel.

"And nothing hurt" av Spiritualized

Det tog sex år innan rymdrockaren Jason Pierce släppte nytt. Det är lika svulstigt som när Spiritualized är som bäst. Vi får hoppas att det här inte är sista albumet, som Pierce brukar säga vid skivsläpp.

"Piano and a microphone 1983" av Prince

Denna platta är det närmaste man någonsin får komma det som Vanity brukade göra: ligga nätterna igenom under Prince flygel och sova medan han testade sig fram med nya låtar.

"Whack world" av Tierra Whack

15 låtar på 15 minuter. Tierra Whack skalar bort och lyckas leverera hits under minuten när hon rappar om allt från att tv-tittande eller saknad av sin hund. Sällan har hiphop varit så lustfyllt och kärnfullt.

"As the Clock Rewinds" av Dylan Menzie

En strålande coverskiva – på sina egna låtar. Avskalade tolkningar av sina alternativa folkrockdängor – och når längre och djupare än tidigare.

"The Window" av Cécil McLorin Salvant

Lyssna på Grammybelönade Cécil McLorin Salvants rika röst och känsla för det tidlösa i jazzen. Hur närvarande hon kan kännas också när det bara är Sullivan Fortners piano som sjunger.

"Bloom" av Troye Sivan

Att få ett popalbum tillverkat i Los Angeles hitfabriker att sticka ut 2018 är en utmaning. Här är musiken precis så catchy som man kan förvänta sig, men det som skiljer ut är att all hjärta, smärta och sex som 23-årige Sivan sjunger om handlar om andra män.

"Lush" av Snail Mail

Snail Mails debutalbum är en gnistrande indieåtertändning som fångar ungdomens känslolägen, och påminner om hur de fortsätter gälla.

"Masana Temples" av Kikagaku Moyo

Japanska bandet som blandar kraut- och psykedelisk rock med folkmusik. En mix som väcker associationer till experimentell Beatles, samtidigt som den är helt sin egen.

"Egypt Station" av Paul Mccartney

Blandar sextiotalsinfluenser med ungdomliga pop-producentsamarbeten, och det fungerar oväntat bra, till exempel i "I don’t know".

"Wanderer" av Cat Power

Det är knappt mer än gitarr och sång på det här albumet. Men Chan Marshall, som Cat Power egentligen heter, behöver inte mycket mer. Hon lånar ur sin egen låtskatt och ger lyssnaren ännu ett album att lägga till sin.

Bästa svenska album

”Honey” av Robyn

Sveriges popdrottning hade en åtta år lång paus och återvände med något som gav fansen det de ville ha, samtidigt som de fick längta efter mer öppenhjärtig, sorglig pop och någon som fattas från dansgolvet.

"So sad so sexy" av Lykke Li

På sitt fjärde album behåller Lykke Li greppet om den melankoli som blivit hennes signum. Det som blir så lyckat är att svartsynen denna gång kombineras med det bästa av kommersiell pop och får varje låt att kännas som en potentiell radiohit.

"Broken politics" av Neneh Cherry

Minimalistiska beats, piano och stråkar som för tankarna till 90-talets Massive Attack och Portishead, men perfekt uppdaterade för 2018, gör att Neneh Cherry känns mer relevant än på länge när hon sjunger om den trasiga politiken.

"We are History" av El perro del Mar

Det drömska, upprepande, stegrande och dedikerade gör El Perro del Mars senaste ep till en fröjd att höra.

"I huvet på en idiot, i en bar, på en ö, i ett hav, på en ö, i en bar, i huvet på en idiot" av Markus Krunegård

Med svävande synthar, underbar östgötska och textrader som slag i magen är Krunegård tillbaka med ett knippe låtar som bevisar att han tveklöst fortfarande är en av Sveriges intressantaste textförfattare.

"Ruins" av First Aid Kit

Systrarnas första break-up-skiva kan sälla sig till andra klassiker i subgenren. Och stämsången sitter fortfarande som ett smäck.

"The Dreamer" av Joel Lyssarides

Lyssarides fingeravtryck är lyriskt med en touch av rysk senromantik och klingar i en väl avvägd dialog med Niklas Fernqvist på bas och Rasmus Svensson-Blixt på trummor.

"Större" av Molly Sandén

Här visar Sandén både mognad och sårbarhet. Hon har bytt tillbaka till svenska, lämna schlagerballaderna bakom sig och skapat riktigt snygg pop.

"Romantic" av Nina Kinert

Romantisk är ordet. Nina Kinerts röst skapar en gotisk platta som är perfekt för vinterkvällar och väcker minnen av The Sundays. Extra pampigt blir det i de mer storslagna låtarna, som "Chapped lips", duetten med Future Islands-sångaren Samuel T. Herring.

Bästa låt

Childish Gambino - "This is America"

Låten, och framförallt videon, slog ner i den amerikanska debatten och omkullkastade kritiker och redan frälsta. Mångbottnad satir som slår åt alla håll med trap. En låt man inte lätt glömmer.

Christine & the queens - "Doesn’t matter"

Med ett beat som får en att tänka på "Hey Mickey" rycks man med i en otrolig popdänga där desperationen, ilskan och uppgivenheten ändå får en att brista ut i dans. De sista två minuterna kan bli dina två bästa i år.

Tracey Thorn - "Sister"

Inspirationen till "Sister" fick Tracey Thorn under Women's march i London 2017 när hon såg ett plakat med texten "Fight like a girl." Den frasen blev refrängen i denna drygt 8 minuter långa låt som är det finaste feministiska danssoundtracket 2018.

Robyn - "Honey"

Med en varm, pulserande basbeat lyckas Robyn göra en tillbakalutad och sexig låt som är lågmäld och pampig på samma gång.

Alex Anwandter - "Latinoamericana"

Chilensk electropop om ras och identitet. 80-talet gör sig påmint och det hela blir en fin blandning mellan electrobeats och stråkar. Låten vecklas ut mot framtiden och dåtiden.

Billie Eilish - "Come Out and Play"

Det börjar med en enkel gitarr och Eilishs röst, men den växer mer och mer för varje minut och för varje lyssning.

Robyn - "Missing U"

Vem har saknat vem mest? Fansen eller Robyn? Det var i alla fall ett kärt återseende när Robyns dansanta gråtpop åter gjorde entré. Det enda som behövdes vara den regnliknande synten i början.

mewithoutyou – "Bethlehem, WV"

Insmuget på en annars rätt obetydlig EP, lyckas mewithoutyou återigen med att samtidigt kapsla in existentiell ångest och hopp – allt inom loppet av tre och en halv minut.

Phoebe Bridgers - "It’ll All Work Out"

Ett bonusspår till fjolårets album "Stranger in the alps". Här tar sig Bridgers an Tom Pettys klassiker. Med en reverbtung gitarr och en fantastisk röst är det här en blivande klassiker .

Tove Styrke - "Sway"

Med “Sway”, och albumet med samma namn, visar svenska Tove Styrke att hon är en popstjärna, mer än redo för resten av världen.

Ellen Sundberg – "När tåget lämnar perrongen"

Kjell Höglunds låtskatt tolkas och de välkända texterna träder fram på nya sätt. “När tåget lämnar perrongen” växer för varje lyssning.



Camp Cope - "The Opener"

Lo-fi-indie som man önskar att det fanns mer av. 90-talet behöver inte komma tillbaka. Det har aldrig lämnat oss.