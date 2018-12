Bohemian Rhapsody mest strömmade låten från 1900-talet

På plattformar som Spotify, Itunes, Weezer och Youtube har den spelats över 1,6 miljarder gånger.

Sex minuter långa Bohemian Rhapsody gavs ut 1975 på albumet A Night at the Opera och den har inte minst fått ett rejält uppsving det senaste året i och med filmen om Queens sångare Freddy Mercury som heter just Bohemian Rhapsody.