Musikåret 2018: Dans, sorg och bergskristall

Det går att känna två känslor samtidigt. Det går att dansa med tårar i ögonen. Det blev tydligt musikåret 2018.



Jag tänker på en av årets mest emotsedda skivor, Robyns comeback "Honey", där saknad och sorg klätts i varm klubbmantel. Eller på en av årets bästa svenska debutanter, Sarah Klang och hennes slogan "the saddest girl in Sweden". Jag tänker på Mitski och på Blood Orange "Negro swan", ett album som utforskar depression utan att någonsin tumma på det sensuella. Och, förstås, på Lykke Lis lysande "so sad so sexy".



Också hiphopen, genren som i år höll kvar sitt grepp om den amerikanska hitlistan, blev mer emo – från post-Lil Peep-influenser till Post Malone.



Introspektivt, men inte helt utan politik. Vi fick ingen "Lemonade" eller "Damn", men vi fick Childish Gambinos skarpladdade "This is America" och ett helt gäng kvinnliga rappare med egna, viktiga berättelser, där särskilt Noname gjorde ett namn för sig själv.



Det svenska musikåret 2018 var framförallt året då en rappare från Västerbotten spurtade på listorna med en låt om bergskristall, och en lekfullhet vi inte visste att vi saknat.



Men för årets bästa svenska album stod inte Fricky utan Tove Styrke, som med "Sway" visade att hon är en popstjärna också med internationella mått mätt.



Ett år efter metoo har berättelserna fått ta plats i musiken, ibland subtilt, ibland kompromisslöst, som på Jenny Wilsons "Exorcism", en redogörelse för en våldtäkts före, under och efter.



I övrigt lämnar musikbranschens metoo-arbete en del att önska. Men det är positivt att artisters mående blivit föremål för diskussion. Dels i texterna, där leda ges samma utrymme som lust. Dels utanför, vilket blev tydligt efter den svenska dj-stjärnan Aviciis för tidiga bortgång.



Sorg och dans ramar in 2018. Så: Thank you, next.