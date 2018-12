Lucka 14: Varför är Bing Crosby så sorgsen?

Vad betyder drömmen om en vit jul egentligen? Första gången Bing Crosby sjöng "White Christmas" i radio var julen 1941, bara några veckor attacken mot Pearl Harbour som drog in USA i andra världskriget. Med sin önskan om en jul "just like the ones I used to know" är det lätt att förstå vilken nerv den träffade: ett omskakat land, trupperna utomlands - en jul lik ingen annan.

Låten skrevs egentligen redan flera år tidigare av Irving Berlin, och också han hade ett sorgmodigt förhållande till högtiden - det var just på juldagen något decennium tidigare hans son hade dött, bara veckor gammal.

När "White Christmas" nu spelas i december 2018 hörs den med ännu ett nytt lager av melankoli i sin dröm om en vit jul, den här gången i en ytterst bokstavlig bemärkelse.

Det är i vardagens små detaljer klimatförändringarna kommer att kännas först: en brunsvedd gräsmatta, källaren som blir översvämmad - eller en grön jul. Och i takt med att snökartorna blir grönare kommer Irving Berlins ord låta allt mindre som en dröm, och mer som en bön.