Jazzsångerskan Nancy Wilson död.

Wilsons karriär var mer än 50 år lång och började blomstra i New York i början av 60-talet. Sin största hit fick hon 1964 med låten "(You don't know) How glad I am". Hennes repertoar var bred och bestod både av r'n'b och jazzstandards och hennes röst var både varm och honungslen.

Nancy Wilson Grammybelönades tre gånger, för låten "(You don't know) How glad I am" respektive albumen "R.S.V.P.", varifrån låten "That's all" är hämtad i ljudklippet ovan, och "Turned to blue" 2007.

Nancy Wilson blev 81 år.