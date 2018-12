De är nominerade till filmpriset Startsladden 2019

Där finns bland annat en animerad kortfilm om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovics skidresa till Alperna, och så regidebuterar skådespelaren Adam Pålsson med en film om ett hungrigt par, i filmen "Brunch hos Kristin Kaspersen".

Övriga nominerade är "Sorry not sorry", "Nuit", "Bland fåglar mång", "Ingen lyssnar", "Jamila" och "Sonjas grill".

Vinnaren får 300 000 kronor och utses den 27 januari.