Bergmandokumentär prisades

– Jag är chockad och jag är ärad, säger Jane Magnusson, och tillägger:

– Ingmar Bergman var ju den första ordföranden för Europeiska filmakademin, och han skulle ha fyllt hundra i år. Jag tackar Ingmar Bergman och säger grattis till honom, var du nu än är.

I övrigt lämnade de svenska, norska och danska filmarna årets European Film Academy Awards i princip helt lottlösa.

Undantagen, vid sidan av Jane Magnussons film, är danske Peter Hjorth, som vann för de visuella effekterna i ”Gräns”, och norske filmfotografen Martin Otterbeck som fann fotopriset för ”Utøya – 22 juli”.

Som väntat var det den polska Sverigeaktuella ”Cold War”, i regi av Pawel Pawlikowski, som tog hem de flesta priserna.

Å andra sidan var det ju Sverige som sopade rent förra året, då Ruben Östlunds ”The Square” vann alla de sex priser som den nominerats till.

– Jag är så oerhört hedrad över att vinna, speciellt i det här sällskapet, säger Pawel Pawlowski.

I år var ”Gräns” nominerad till bästa film, regi, manus och skådespelerska, men priserna gick till ”Cold War”. Den danska ”Den skyldige”, regisserad av svenske Gustav Möller och med svensk-danske Jacob Cedergren i huvudrollen, hade flera nomineringar.

Sverrir Gudnason var nominerad för ”Borg/McEnroe” och Jane Magnusson för sin dokumentär om Ingmar Bergman – men det blev nobben från juryn i de kategorierna.

Årets pris för ”europeiskt bidrag till världsfilmen” (ett pris som tidigare tilldelats bland annat Stellan Skarsgård) gick till Ralph Fiennes, som höll ett känslomässigt tacktal mot brexit och för europeiskt enande både inom filmen och inom politiken.

På måndag presenteras de nio filmer som finns på Oscarsjuryns så kallade short list. Denna ska senare skäras ner till fem filmer.

Det är mycket troligt att såväl "Cold War” och ”Gräns” som ”Den skyldige” kommer att finnas med bland de nio.

Hela prislistan European Film Academy Awards 2018:

Bästa skådespelare: Marcello Fonte i ”Dogman”.

Fiprescipriset till bästa debutfilm: ”Girl”, regi Lukas Dhont.

Bästa tecknade film: ”Another Day of Life”, regi Raul de la Fuente och Damian Nenow.

Bästa manus: Pawel Pawlikowski för ”Cold War”.

Bästa skådespelerska: Joanna Kulig för ”Cold War”.

Bästa komedi: ”The Death of Stalin”, regi Armando Iannucci.

Bästa kortfilm: ”The Years”, regi Sara Fgaier.

Bästa foto: Martin Otterbeck för ”U – 22 juli”.

Bästa klipp: Jaroslaw Kaminski för ”Cold War”.

Bästa scenografi: Andrey Pontrakev för ”The Summer”.

Bästa kostym: Massimo Cantini för ”Dogman”.

Bästa hår och make-up: Dalia Colli, Lorenzo Tanburini och Daniela Tartari för ”Dogman”.

Bästa musik: Christoph M Kaiser och Julian Maas för ”3 Days in Quiberon”.

Bästa ljuddesign: Andre Bendocchi-Alves och Martin Steyer för ”The Captain”.

Bästa visuella effekter: Peter Hjorth för ”Gräns”.

Lifetime achievment award: Carmen Maura.

Biopublikens pris: ”Call Me by Your Name”, regi Luca Guadagnino.

Bästa regi: Pawel Pawlikowsk för ”Cold War”.

Bästa dokumentär: ”Bergman – ett år, ett liv”, regi Jane Magnusson.

European achievment in world cinema: Ralph Fiennes.

Bästa film: ”Cold War”, regi Pawel Pawlowski.