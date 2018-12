Filmbranschen väntar på skatterabatt för inspelningar

Sverige är ett av få europeiska länder som inte erbjuder bidrag eller skattesubventioner till film- och tv-produktioner som spelas in i landet. För ett år sedan föreslog en rapport från Tillväxtverket och Filminstitutet att Sverige snarast borde införa en produktionsrabatt. Men något besked har inte kommit, och nu menar filmbranschen att Sverige tappar konkurrenskraft.



– Det skulle betyda jättemycket, just nu flyttar vi ut mer och mer utomlands, eftersom vi har skatterabatter i andra länder, ett exempel som jag mår dåligt av är att vi flyger jättemycket.... Det är bara väldigt tydligt, vi skickar jättemycket pengar och kompetens utomlands, vi borde behålla det i Sverige, säger Stefan Baron på produktionsbolaget Yellowbird.



Tanken är att en produktionsrabatt på 25 procent till filmer med en budget om minst 25 miljoner kronor för spelfilm och drygt 3 miljoner för dokumentärer, skulle få svenska filmbolag att stanna hemma och utländska att vilja komma hit. En tv-serie som tilldrar sig i Sverige spelas just nu in i Finland och det är för att Finland sedan 2017 har en sådan här produktionsrabatt.



Här hemma ligger ärendet hos regeringskansliet för beredning. Men det finns ingen regering och förslaget finns inte med i Moderaternas och Kristdemokraternas budget som just röstats igenom.



– Vi kan inte se att något parti i sin budgetmotion har tyckt att det här har varit en viktig del i en budget, och det säger väl en del om frågans aktualitet för många politiker. Jag tror att det handlar om att många politiker inte ens är insatta i frågan, därför att film som kultur och näring inte är högprioriterat, säger Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet.



I dag är det bara Sverige, Danmark, Lichtenstein och Luxemburg i Europa som inte har några produktionsincitament för filminspelningar. Sverige kan ännu konkurrera när det gäller unika miljöer, säkerhet och kompetens, men ligger helt i botten när det kommer till ekonomisk konkurrenskraft, enligt Klas Rabe, projektledare på Tillväxtverket.



– Dels kan vi se att den svenska film och tv-branschens ekonomiska utveckling har stått still de senaste 5-7 åren under den period som andra länder har börjat bygga upp incitamentsystem runt omkring oss. För Sverige som inspelningsland och för svensk filmbransch är det här en reform som är brådskande därför att så länge vi i Sverige inte kan konkurrera på samma villkor som övriga länder i EU gör, då kommer vi att tappa, vi ligger efter, vi tappar filminspelningar och det här kommer att fortsätta den utvecklingen om inte någonting görs, säger Klas Rabe.