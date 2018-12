Här är de största konsthändelserna 2018

Förstörelsen av Einar Hylanders miljöbygge

Allkonstverket, ett miljöbygge i en Stockholmslägenhet, monterades ned och magasinerades hösten 2018 eftersom lägenheten där det inrymdes skulle säljas som bostadsrätt. Unikt konstverk föll offer för den råa bostadsmarknaden, utan större protester från kulturlivet.

Nationalmuseum Jamtli öppnade

Nationalscenerna ska vara en nationell angelägenhet. Nu har Moderna museet och Nationalmuseum varsin filial. När följer Dramaten och Kungliga Operan efter? frågar sig kulturredaktionens konstkritiker Mårten Arndtzén.

Karl Dunérs "Scener" (Vandalorum och Kristinehamns konstmuseum)

Konst omtalas inte sällan som ”levande”. I Karl Dunérs små rumsinstallationer blir det en sällsamt bokstavlig sak.

Var är världens hittills dyraste tavla?

Världens hittills dyraste tavla ”Salvator mundi” värd motsvarande 4,1 miljarder kronor skulle i höstas ha visats på Louvren Abu Dhabi. Det gör den fortfarande inte. Oklart varför. Dessutom väckte vissa konsthistoriker frågan om tavlan bara har målats av Leonardo da Vinci, eller också exempelvis någon elev till honom.

John Akomfrah - Purple (Bildmuséet i Umeå)

På sex stora videoskärmar målas bilden upp av en mänsklighet som svikit klimatet. Brittiske Akomfrahs bildspråk är demokratiskt, åskådaren får själv välja var den ska titta. Allt sköljer över en och tanken svindlar – vad har vi egentligen gjort och vad fortsätter vi göra mot vår värld?

Makode Lindes konstverk saboteras

Under ett vernissage med Makode Lindes konst på galleri Verkligheten i Umeå tar sig någon in i lokalerna, rycker en tavla från väggen och lägger ner den över en marschall utanför dörren. Verket hette först ”Nonsens”, men nu heter det ”Nonsens 2.0”.

Banksys tavelstrimling

När konstnären Banksys "Girl with balloon" såldes till priset av en miljon pund satte en dokumentförstörare, inbyggd i ramen, igång att strimla konstverket. Den stannade mitt i och tavlan är nu värd ännu mer. Man måste älska överraskningen i detta, säger P1 Kulturs Lisa Wall.

Nationalmuseums återinvigning

Fem års renovering var till slut till ända och portarna till Sveriges Nationalmuseum öppnades åter igen.

"Hokusai: En japansk ikon" (Millesgården i Stockholm)

Den japanske konstnären Katsushika Hokusai och hans många träsnitt från 1800-talets första hälft är för många sinnebilden av japansk konst. Under två veckor gick det att se dem i stort format.

Olafur Eliassons "Ice watch" (Tate modern)

Isländsk-danska konstnären Olafur Eliasson har ställt ut en mängd isblock som minskar dagligen framför Tate Modern i London.

Siri Aurdals "Continuum" (Malmö konsthall)

Vackert, minimalistiskt, storslaget och sinnesutvidgande. Äntligen! utropar kulturredaktionens Anna Tullberg.

"The Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power" (Brooklyn Museum i New York)

Förutom en fantastisk utställning som landar precis rätt i tiden, också för möjligheten att se Roy DeCaravas fantastiska foton. Så många nyanser av svart (som aldrig görs rättvisa i fotoböcker).

Nathalie Djurberg och Hans Bergs ”En resa genom träsk och förvirring med små glimtar av luft” (Moderna Museet i Stockholm)

Det är sällan konstutställningar så helt öppnar upp till det lekfulla och kreativa, men Djurberg och Berg släpper sargen. Men lättsamt är helt fel ord för de tar också konstpubliken till smärtpunkter där mänsklig frustration, sexuell längtan och obehagliga övergrepp möts och det går rakt in i mina egna känslor.

”Gabriele Münter” (Louisiana utanför Köpenhamn)

Utställningen på Louisiana lyfter Münter ur skuggan av Kandinsky och visar på hennes betydelse för tyskt 1900-talsmåleri. En tematiskt hängd utställningen som visar på hennes prövande och en absolut känsla för färg. ”Om det finns en förståelse för min konst – kommer den att hänga på alla världens stora museer”, skrev Gabriele Münter själv. Kulturredaktionens konstkritiker Cecilia Blomberg håller med.

Petra Hultman (Färgfabriken i Stockholm)

2018-års Beckerstipendiat Petra Hultman fångar med träffsäkerhet en bit svensk kvinnohistoria och folkhemshistoria. Analytiskt och kritiskt, men också med stor kärlek till allt det dolda arbete och tunga ansvar som förväntades av en hemmafru.

Lars Kleens "Ö" (Kummelholmen i Stockholm)

Kleens verk i betong och utställningslokalen som är en gammal panncentral i Vårbergs i södra Stockholm skapar tillsammans en stark konstupplevelse, tycker Kulturredaktionens Jalal Lalouni.

"Sigrid Hjertén: En mästerlig kolorist" (Waldemarsudde i Stockholm)

Konstnärskapet var i fokus i utställningen som rymde Hjerténs mest berömda verk, men gav också en bild av konstnärens tilltagande psykiska ohälsa.

Auktionsrekord för en levande konstnär

”Portrait of an artist (Pool with two figures”) från 1972 är en av David Hockneys ikoniska Kalifornien-målningar. I november såldes den för 817 miljoner, det högsta pris som betalats för ett verk av en levande konstnär. Det är med viss nostalgi man betraktar det vackra bergslandskapet i tavlans bakgrund 2018 då Kalifornien plågats av torka och skogsbränder, konstaterar Thorbjörn Karlsson.

