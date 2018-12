Lucka 18: Världens bästa mellandagslåt

Det är tidigt 90 tal. En tonåring slår ihjäl lite tid på Norrköpings stadsbibliotek. I väntan på bussen. Hon hänger vid den stora nyheten: CD-utlåningen. Bläddrar. Kollar mest på omslagen. Vilken skiva ser bäst ut?

Ett omslag i blått, med en suddig bild av en kvinna som står vid några släta klippor, vänd mot havet fångar intresset.

Den åker med i högen hem. Maxutlån den här gången också. Och extra höga böter till den som inte lämnar tillbaka skivorna i tid.

Så sätts CD-spelaren på och in far skivan. "Memories of a color" från 1991. Stina Nordenstams debut skiva.

Livslång kärlek uppstår.

Och framförallt till den här låten, "Soon after Christmas". Den bästa mellandagslåt som gjorts.