Veckans Ord: Polarnatt

Första gången var jag väl en sorts chockturist. Tog nattåget från Stockholm till Kiruna, för många decennier sedan, strax före jul. Det var just föreställningen om det eviga mörkret som drog. Hur det skulle kännas när solen inte gick upp överhuvudtaget, oavsett väder.

Sedan har jag återvänt flera gånger under samma årstid: sugits tillbaka in i mörkret. Och vad jag upptäckt, som så många andra turister före mig, är att det inte alls känns som ”Natt klockan tolv på dagen” – för att citera titeln på Arthur Koestlers berömda roman om Stalins Sovjet från mänsklighetens kanske svartaste stund, 1940.

Trots att solen i Kiruna i år försvann den tionde december och inte återkommer förrän klockan 11.27 på nyårsdagen, är där nämligen inte alls lika mörkt som man kan tro just nu. Även under den här årstiden kommer ett lätt magiskt sken underifrån horisonten tre-fyra timmar om dygnet.

Och polarnatten har ju sannerligen sin dragningskraft, både som faktum och metafor. En klang av istappar, rimfrost, extrema existentiella villkor. På nätet läser jag hur amerikanska magasin som Esquire och The Atlantic även de fallit för frestelsen: skickat sina skribenter långt norröver för att låta dem utsätta sig för mörkret.

Ofta går färden till nordnorska Tromsö, där det för några år sedan gjordes en vetenskaplig studie över hur befolkningen egentligen påverkades av den långa vintern. Vad forskarna kom fram till var att folk här ändå inte led signifikant mer av vad som på engelska träffande förkortas SAD, Seasonal Affective Disorder, och på svenska har det mer prosaiska namnet ”årstidsbunden depression”.

Visserligen sov man sämre, men inte nödvändigtvis längre, under den mörkaste perioden – och å andra sidan bättre än genomsnittet när ljuset återkom. I tidningsreportagen vittnar också många Tromsöbor om hur man snarast längtar efter vintern. Efter stearinljus, mörkermys och skidåkning.

Med hjälp av SMHI:s vänliga klimatologer lär jag mig att det finns flera olika sorters polarnatt: vad som kallas ”Borgerlig”, ”Nautisk” och ”Astronomisk”. Övergripande kan man säga att de här begreppen blir värre i fallande skala, beroende på hur djupt under horisonten solen befinner sig. Under den astronomiska varianten – som på vintern bara uppstår allra närmast Nordpolen – syns i bästa fall måne och enstaka typer av stjärnor mot ett svart himlavalv dygnet runt under ett helt halvår.

Efter ytterligare mejlväxling med klimatologerna inser jag också att vad som nu utspelar sig i Kiruna, och övriga Sverige norr om Polcirkeln, med ett internationellt språkbruk nog skulle kallas ”Polar Twilight”, alltså polarskymning. Vilket samtidigt är polarnattens ljusaste kategori.

Så allt blir som vanligt snårigare ju mer man lär sig: snarare mer dunkelt än upplyst. Kanske borde man kalla den svenska varianten för Eftermiddag klockan tolv på dagen – för att än en gång åkalla Koestlers midvintermörka mästerverk.