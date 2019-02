Johan Klings "Lycka" - en angelägen bagatell

Genre: Prosa

Författare: Johan Kling

Titel: Lycka

Jag tror att vi alla någon gång har stött på typen. Den där personen som liksom glider igenom tillvaron och inte låter någon komma riktigt nära. För att det är enklast så. Och för att alternativet är fullt av risker och tänkbara svackor och motgångar. Kanske rent av känslor.

David i Johan Klings nya roman "Lycka" är en av de där personerna. Utåt håller han distansen, låter inget riktigt komma åt honom. Men på insidan är det full rulle. Där vrids det och vänds på detaljerna och våndorna. Han är frilansande kulturarbetare i Stockholms innerstad, frånskild och kämpar med ständiga känslor av otillräcklighet när det kommer till relationen till dottern Fia. Och en slags stum maktkamp pågår mellan David och exfrun Marina om vem Fia ska bo mest hos.

I övrigt flanerar David runt i ett somrigt Stockholm medan ledan äter honom och tankarna mal. Den gamla flirten Kajsa och han tar upp kontakten, men Davids oförmåga släppa någon nära gör att saken beror. Stockholmsmiljön, de melankoliska dragen och de ensamma människorna mitt i staden känns igen från Johan Klings tidigare skildringar. Likaså den inre monologen från förra romanen ”Människor helt utan betydelse”.

Och inte minst upplevelsen av att berättarjaget står vid sidan av och aldrig riktigt lyckas komma in i matchen. Just det lyckas Kling gestalta med trovärdighet och dessutom så pass finstämt och detaljerat att jag som läsare förstår och får sympati med den stundvis ganska frustrerande huvudkaraktären. Det gör att jag förlåter Johan Kling för vissa förenklingar i skildringen av relationer och personer, speciellt dottern Fia blir mer som en miniversion av en vuxen än ett barn.



I likhet med Johan Klings tidigare berättelser är "Lycka" ett nedslag, en kort stund på jorden i där vi får slå följe med berättarjaget. En bagatell. Men som sådan biter den sig fast och är nog så angelägen i all sin skenbara enkelhet.