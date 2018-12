Facebook gav Spotify tillgång till användarnas meddelanden

Under de senaste åren har Facebook successivt skärpt sin säkerhet kring användarnas personuppgifter, bland annat genom att begränsa hur mycket användarinformation en tredje part kan ta del av.

Men enligt The New York Times har Facebook ändå, och så sent som 2017, fortsatt att ha aktiva så kallade "partnerskap" med över 150 företag – partnerskap med kontrakt som gett företagen tillgång till en mängd användarinformation. Exempelvis Netflix och det svenska företaget Spotify har haft möjlighet att läsa användares privata Facebook-meddelanden. Talespersoner för Spotify säger dock att man var omedvetna om den tillgång som Facebook gett dem.

Talespersoner för Facebook försvarar partnerskapen med att de sett företagens tjänster som en slags förlängning av Facebook, och därmed inte lämnat ut användarinformation till tredje part. De menar också att inget av företagen brutit mot Facebooks användarvillkor, men betonar samtidigt att de "måste arbeta för att återfå människors förtroende".