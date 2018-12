Black lives matters-rörelsen influerar New Yorks teaterscen

Tillsammans med de andra teaterbesökarna visas jag först in i ett rum fyllt av foton på väggarna. Det är foton på ansikten, oftast glada, oftast unga. Många gånger barn. Alla har dött i rasistiskt våld, står det på en förklarande text.

Vissa namn är väl kända för många amerikaner: Trayvon Martin, Tamir Rice, Sandra Bland, Nia Wilson.

Vad som sedan följer är en mix av välformulerad dialog, fantastiskt dramaturgi, humor, ilska, känslor och musik. Det låter kanske rörigt, men det är det inte. "What to send up when it goes down" är ett 90 minuter långt konststycke som förenar politisk agitation, kulturellt uttryck och personlig rannsakan.

Uppsättningen låter oss följa med i flera olika berättelser som alla handlar om att vara svart i USA idag; ofta genom snabba dialoger, som skiftar mellan humor och blodigt allvar.

Det handlar om rädsla, privilegium, ignorans, våld, saknad och sorg. Det handlar om rasism.

Whitney White, som regisserat uppsättningen, tycker att uttrycket ”radikal sårbarhet” fångar stora delar av innehållet.

– Framförallt handlar det om att hedra offren för våld mot afroamerikaner, säger hon.

En annan del av föreställningen använder sig av publikens erfarenheter. Har någon här utsatts för polisvåld för att de är svarta? frågar en av skådespelarna. Gränsen mellan skådespel och verklighet suddas ut. Föreställningen är också ett slags socialt experiment som skapar ilska, tårar. Och kunskap.

– Den visar att våldet mot svarta är nära och närvarande, säger Whitney White samtidigt som det uppmanar till att göra något åt det. Oavsett vilken hudfärg du har så är du en del av dialogen.

"What to send up when it goes down" är bara en av många teaterföreställningar i New York som diskuterar rasism och våld mot svarta just nu.

– Jag hoppas att det kommer bidra till att vi diskuterar mer, att människor förstår att det här är på riktigt och att de agerar, säger Whitney White.