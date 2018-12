Skandal på tyska tidskriften Der Spiegel

Chefredaktören för Tysklands största och mest inflytelserika tidskrift har skrivit en utförlig redogörelse om vad han beskriver som en absolut bottennivå i tidningens 70-åriga historia.

I en tolv A4-sidor lång text skriver chefredaktören Ullrich Fichtner utförligt om hur man låtit sig bländas av, vad man upplevde som den begåvade och stilsäkre reportern, och om sorgen och smärtan på redaktionen när den 33-årige medarbetaren Claas Relotius avslöjades som förfalskare. En kollega kom honom på spåren när en av hans historier verkade för bra för att vara sann, och visade sig vara just osann.



Av det 60-tal reportage han skrivit för Der Spiegel de gångna sju åren har Relotius erkänt att åtminstone 14 är helt eller delvis fabricerade. Reportagen har handlat om amerikanska medborgargarden på gränsen till Mexiko, om Guantanamo, terrormilisen IS och andra dramatiska ämnen runt om i världen. Han har skapat citat, hittat på möten och gett sken av att ha intervjuat människor. Vid granskningen stämde detaljerna, som ortsnamn och avstånd mellan platser. Men helheten var påhittad.



Strax innan han avslöjades tog Relotius för fjärde gången emot pris för årets bästa reportage. Reporternätverket som delar ut priset meddelar att de är förfärade och ursinniga över den kriminella energi som reportern använt för att lura dem.



Der Spiegel ska nu låta en särskild kommission utreda hur han under så lång tid kunde slinka igenom kvalitetssäkringens nät och så allvarligt skada tidningens viktigaste kapital, trovärdighet, som den legendariske grundaren Rudolf Augstein formulerade i mottot "Säga som det är".