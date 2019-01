Hon har rest i Jemen för att skriva om krigets offer

Den jemenitiska författaren Bushra al-Maqtadi har rest över hela Jemen för att dokumentera krigets offer. I sin nya bok skildrar hon det våld som dagligen utspelar sig.

– När du lever i krigets skugga. Med flygräder varje dag. När din mamma ringer och berättar att dina vänner dödats. När du lever i den här situationen och världen utanför inte vet mer än att det är ett militärt slag mellan houthirebellerna och regeringen. Då måste du skriva, säger den jemenitiska författaren Bushra al-Maqtari.

För första gången på flera år har hon lämnat Jemen för att besöka bokmässan i Beirut och berätta om sin nya bok "Vad lämnade du bakom dig? Röster från ett bortglömt krigshärjat land".

– Här beskriver jag det jag såg, säger hon och bläddrar fram till ett stycke hon skrev efter en flygräd i Jemens huvudstad Sanaa. Resterna av deras kläder. Den sönderbrända sängen. Det gapande hålet där roboten slagit ned.

Hon har samlat in över 400 vittnesmål från krigets offer. 43 av dom återger hon i boken. Som det om som kvinnan som förlorat sitt hus, sin man och sina sex barn och varje morgon rusar ut för att leta efter dom. Eller den tioåriga pojken som blivit blind efter att ha träffats av en krypskytt och bara vill att kriget ska ta slut så att han kan fortsätta spela fotboll.

För att kunna skriva boken har hon korsat frontlinjer över hela Jemen. Under falsk identitet och dold av heltäckande slöja har hon tagit sig in i hamnstaden Hodeida och träffat personer som överlevt den Saudiledda koalitionens klusterbomber. Hon har gått över bergen in i sin hemstad Taez som houthirebeller nu belägrar och träffat anhöriga till människor som skjutits ihjäl av deras miliser.

– När boken kom blev min pappa först glad och gick runt till bland sina vänner och sa: Titta vad min dotter har skrivit! Berättar Bushra al-Maqtari. Men efter att han läst den sa han: Den här boken kommer att få dig dödad. Houthirebellerna, militärkoalitionen, al-Qaida. Du har skrivit om dom alla.

Inget förlag ville först ge ut hennes bok och Bushra al-Maqtari kan inte längre röra sig fritt på gatorna. Men hon säger att världen måste veta vad som händer innanför den tjocka mur som omger Jemen och förövarna gömmer sig bakom.

– Den här boken är för framtiden säger hon. Hur dom än försöker tvätta av sig jemeniternas blod ska det finnas någon som vet att dom har dödat.

Houthirebellerna, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, USA, Frankrike, Storbritannien. Alla länder som deltagit genom att finansiera Saudiarabien är medskyldiga till dödandet av jemeniterna.

Bushra al-Maqtari lever med ständiga flygräder i Jemens huvudstad Sanaa. Där finns ingen el och hon skriver ofta för hand i skenet av stearinljus.

Men hon tvekar inte en sekund på frågan om hon verkligen ska åka tillbaka.

– Inga krig varar för evigt, säger hon. En dag kommer också det här att ta slut. Då hoppas jag att jag är vid liv så att jag kan skriva om den sekunden.