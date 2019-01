Stor brist på filmarbetare

--Det är en boom just nu, säger Stefan Baron på produktionsbolaget Yellowbird. Det produceras väldigt mycket och det finns inte tillräckligt mycket med folk. Vi har en produktion här uppe i Kiruna samtidigt som ett annat produktionsbolag och vi slåss om de duktiga människorna här uppe.

Enligt Filmpool Nord saknas det över 200 filmarbetare i olika funktioner till vårens inspelningar av tre TV serier och en långfilm. Lösningen blir oftast att flyga in personal söderifrån eller från utlandet. Men det blir dyrare och bristen är stor på filmarbetare även i andra delar av Sverige, särskilt i Västra Götaland. En anledning till att bristen är värre än vanligt är att det spelas in allt fler långa serier, vilket knyter upp filmarbetare under längre perioder.

--Teknisk personal kanske kan arbeta på tre långfilmer per år, men bara på en TV serie per år, säger Andreas Emanuelsson på BD Film i Luleå. Personalen bokas upp på längre tid nuförtiden och det är ingenting jag ser kommer att mattas av på nåt vis utan den här bristen kommer att fortsätta framöver med.

I somras jobbade vi med personal ifrån både Sverige, Finland och Kroatien.

Jag vill hellre lägga pengar på saker syns framför kameran som scenografi, rekvisita eller vilken typ av kamera vi jobbar med, än att lägga de pengarna på resor och boende för personal som ska flygas in till våra olika inspelningsorter.