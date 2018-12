Mick Jagger gör balett

Det är ballerinan Melanie Hamrick, Mick Jaggers flickvän, som koreograferar sin första balett där hon använder en del av bandets låtar. Baletten planeras ha premiär i Ryssland i mars, och kommer att inkludera musik från albumen "Paint It Black", "You Can’t Always Get What You Want", och "She’s a Rainbow". Det rapporterar tidningen The Independent.