Svårsmälta, men starka dikter i "Marginalia/Xterminalia"

Jag sitter här och andas

mig närmare graven

in – lite närmare

ut – lite närmare

in – lite närmare

Därute faller snön.

Så börjar Sonja Åkessons dikt "Gnag II", och så skulle Johan Jönsons diktverk "Marginalia" kunna sammanfattas. För boken skildrar livet som ett "oändligt långsamt" döende, där andetagen räknar ned till slutet och även blommorna och sommarstugan "tickar, tickar" som klockor eller dosimetrar. Dödsmedvetandet genomsyrar diktjagets kropp, som andas bara med möda, astmatiskt, ibland nära att kvävas av sitt eget slem. In. In. In. Lite närmare. Och snön faller i texten, allt möjligt faller: regn, tårar, löv, ord, svettdroppar, med mera. Nedåt, nedåt går det.

Biter något på den här depressiva sorgen? I textmontaget "Xterminalia" utforskas intensivt upplevda begär och hatkänslor, kopplade till sex, våld, klass och skrivande. Ändå framstår de som maktlösa, meningslösa ställda mot å ena sidan döden, å andra sidan den rådande ordning som sliter ut arbetares kroppar och reducerar liv till odöd. På varje sida i Marginalia avbryts den karakteristiska Jönsonröstens fragmentflöde av finstilta kursiverade fraser som "Jag måste tjäna mer pengar" och "Vi måste ha pengar till hyra och räkningar". Allt inordnas i den ekonomiska cirkulationen och underordnas den.

Ja, som författaren självmedvetet konstaterar kan även "det mest krävande och oavslutade avantgardekonstverk tjänstgöra som medelklasstranscendent njutningsmedel." Det gällde inte minst sista delen av hans riktningstrilogi, den industrimusikaliska symfonin "dit. dit. hään". Jämförda med den är Marginalia och Xterminalia mer av nedåttrippar, mindre njutbara – och det är väl också vad de vill vara: svårsmältbara restprodukter, slaggdikt. Men dikt, och stark dikt.