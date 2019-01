Nu släpps upphovsrätten i USA

Anledningen till att inga äldre publicerade verk i USA blivit av med sin upphovsrätt på hela 20 år stavas Disney.

Före 1998 innebar den amerikanska upphovsrätten att ett verk som skapats innan 1978 blev allmän egendom efter 75 år. Men när Disney insåg att Musse Pigg snart skulle komma att bli allmän egendom, uppstod en debatt. Snart hade man fått till en lagändring och en förlängning av upphovsrätten med 20 år.

1998 försvann alltså upphovsrätten till verk från 1922. Och först nu, 20 år senare, försvinner upphovsrätten till verk från 1923.

Bland verken finns klassiska stumfilmer som Charlie Chaplins "Ulv i fårakläder", romaner som Agatha Christies "Vem var den skyldiga?" och Virginia Woolfs "Jacobs rum", samt ett helt gäng populära låtar som vem som helst nu kan sampla, förutom "Charleston" bland annat Frank Silver och Irving Cohns skämtsång "Yes! We have no bananas".

Musse Pigg blir allmän egendom 2024.

I Sverige gäller upphovsrätten till ett verk i 70 år efter det att skaparen avlidit.