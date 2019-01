Den visuella berättaren Julia Veldman c och kompositören Flavia Faas har startat ett initiativ som närmar sig den politiska debatten på ett annorlunda sätt. Det är med en stor dos humor som Breunion Boys ska få britterna att ta tillbaka EU.



Det klassiska pojkbandet kommer från Nederländerna och består av fem killar, som uppger att de är hjärtekrossade. Julia Veldman c menar att det saknats känsla och emotionell respons i debatten om brexit. Hon tror att ett alternativ till det byråkratiska kan få britterna att lyssna.



– Det har bara handlat om ekonomi, datum och att signera streckade linjer, säger Julia Veldman c.



I låten "Britain Come Back" presenteras Storbritanniens utträde ur EU som att landet gör slut med unionen. Pojkbandet vädjar om att landet ska komma tillbaka, sjunger att de fortfarande känner landets kärlek inom sig och beskriver stjärnor som faller i en liknelse till EU:s flagga.



Efter att låten släppts har Breunion Boys fått mycket uppmärksamhet. Julia Veldman C berättar att de även har blivit inbjudna till shower och program som är för brexit, något hon tror kan bero på att de har ett komiskt sätt som bryter isen och avväpnar folk.