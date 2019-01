"Radikal underrepresentation" av kvinnliga regissörer i Hollywood

I den årliga undersökningen Celluloid Ceiling, som görs av San Diego State University’s Center for the Study of Women in Television and Film, beskriver forskare vad de kallar för en "radikal underrepresentation".



Ava DuVernay's "Ett veck i tiden" är en av få filmer regisserade av kvinnor som är med på listan över de mest inkomstbringande i Hollywood förra året.



Siffran är lägre än tjugo år tidigare – trots att höga profiler har ansträngt sig för att förbättra jämställdheten inom branschen, inte minst efter att #metoo satt fokus på frågan. År 1998 var nio procent av regissörerna för de 250 högst inkomstdrivande filmerna i Hollywood kvinnor.



Samtidigt visar undersökningen totalt en liten ökning av kvinnor med arbetsuppgifter bakom kameran. Högst är andelen bland producenter, där kvinnorna utgör 26 procent.